Una 20enne di Galeata per premiare i cantanti a Sanremo: "Un'emozione fortissima"

Da Galeata a Sanremo. La 20enne galeatese Arianna Ulivi ormai è di casa a Sanremo durante la settimana del Festival. Infatti questa è la quinta volta che presenzia: ma quest'anno lo fa dalla sala stampa 'Lucio Dalla'" del Palafiori. Infatti Arianna è stata una delle più giovani "accreditate" all'ufficio stampa della 70esima edizione della Festival della canzone italiana.​ Proprio per questo è stata scelta per consegnare il premio della stampa sia alle nuove proposte che ai big.

"Entrare al roof dell'Ariston è​ stata un' emozione grandissima! - commenta Arianna - Lì c'è il gotha della stampa italiana e internazionale e l'emozione è stata fortissima. Spero veramente di riuscire a farne parte, vorrei fosse la mia​ professione. Ora continuo gli studi e spero di riuscirci. La vittoria di Diodato mi ha fatto molto piacere e in sala stampa la sua vincita era già un po' nell'aria da giorni. Ora si pensa all'Eurovision che si svolgerà a Rotterdam a maggio". Finita l'esperienza sanremese, Arianna ritornerà in Spagna a Madrid per continuare la sua esperienza in Erasmus.