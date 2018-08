Arrestato per spaccio 15 giorni fa, era già tornato in attività: nuovamente arrestato

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Forlì, alcune sere fa hanno tratto in arresto un cittadino senegalese ventitreenne, con precedenti di polizia, regolare, per detenzione e spaccio di stupefacenti, nell’ambito dei servizi antidegrado in centro. Il giovane, già noto agli inquirenti ed arrestato circa 15 giorni fa per un fatto analogo, è stato sorpreso nel piazzale antistante il supermercato in viale Vittorio Veneto, cedere marijuana ad un 34enne del posto sopraggiunto in bicicletta. Bloccati in fragranza, i Carabinieri hanno recuperato circa 2 grammi di marijuana. La successiva perquisizione domiciliare nell’abitazione dello straniero ha permesso il rinvenimento di ulteriori 70 grami di marijuana, occultati sotto il letto e la somma di 50 euro, provento dell’attività di spaccio, sottoposti a sequestro.

L’uomo è stato quindi nuovamente tratto in arresto e, su disposizione del P.M. di turno, condotto agli arresti domiciliari. Il Tribunale di Forlì convalidava l’arresto, concedendo, su richiesta del difensore, i termini a difesa, rinviando il giudizio di merito al prossimo mese di settembre e disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari. L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Forlì quale assuntore di stupefacenti.