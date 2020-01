Abbandonò in strada "l'auto bidone": dovrà scontare 15 giorni agli arresti domiciliari

Un quarantaduenne di origine marocchina è stato arrestato lunedì dai Carabinieri di Galeata in esecuzione ad un provvedimento emesso dal tribunale ordinario di Forlì. Nel novembre del 2012 l'uomo si rese responsabile del reato di "abbandono di rifiuti". Nello specifico non aveva ottemperato alle disposizioni di rimozione del proprio mezzo lasciato in strada in stato di abbandono. Il 42enne si trova ora agli arresti domiciliari, dove dovrà scontare una pena di 15 giorni.