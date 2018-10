Espulso dall'Italia torna dall'Albania con una nuova identità: arrestato

L'ha fatto per due volte e alla terza è scattato l'arresto. Un 44enne di nazionalità albanese è stato arrestato martedì dai Carabinieri di Bertinoro per essere rientrato in Italia dopo un provvedimento di espulsione con accompagnamento coatto alla frontiera all'aeroporto di Rimini eseguito dagli stessi uomini dell'Arma il 7 novembre del 2017. L'individuo è stato riconosciuto dai militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, mentre stava percorrendo in bici via Bagalona, a Santa Maria Nuova di Bertinoro.

Al momento del controllo ha esibito un passaporto albanese regolare. L'identità presentava tuttavia un cognome differente. L'extracomunitario, dopo esser stato rimpatriato, aveva cambiato regolamente cognome in Albania, rientrando così in Italia. Il soggetto non è nuovo a questo escamotage. Già in passato, prima nel 2010 e quindi nel 2014, era stato espulso con biglietto di sola andata per il paese d'origine. Il 44enne è stato arrestato per violazione dell'articolo 13 comma 13 del testo unico sull'immigrazione. Il giudice (pubblico ministero Federica Messina) ha convalidato il provvedimento, disponendo il carcere. Ora si trova detenuto alla Rocca.