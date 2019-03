Pusher accumula pene per svariati reati: dopo l'ennesimo spaccio finisce in carcere

Tra le province di Forlì e Ravenna ha commesso reati in materia di stupefacenti, porto d’armi di oggetti atti ad offendere, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Un marocchino di 42 anni, in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Faenza in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Forlì. Recentemente, proprio gli uomini dell'Arma manfredi avevano arrestato il 42enne mentre spacciava nei pressi di un locale in centro città. I militari nei giorni scorsi hanno rintracciato l’uomo e, dopo averlo accompagnato in caserma per le formalità di rito, lo hanno associato al carcere di Port’Aurea di Ravenna. Dovrà scontare 9 mesi e 26 giorni di reclusione.