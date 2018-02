Scarcerato da poco viene arrestato: spacciatore aggredisce con calci e pugni i Carabinieri

Alla vista dei Carabinieri ha cominciato a correre, liberandosi di un coltello e di un involucro contenente della droga. Una volta raggiunto ha opposto resistenza, aggredendo e ferendo, fortunatamente in modo lieve, i due militari in servizio. Un 29enne del Burkina Faso, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici, irregolare e recentemente tornato in libertà dopo un periodo di detenzione in carcere, è stato arrestato mercoledì sera con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e porto abusivo d'arma.

L'arresto è maturato nel corso di un servizio straordinario del controllo del territorio, svolto anche con abiti civili dai Carabinieri dell'Aliquota Operativa e Radiomobile e diretti dal tenente Francesco Grasso. Tutto ha avuto inizio quando gli uomini dell'Arma hanno intercettato due persone sospette in via Manzoni, nei pressi del bowling. La coppia, alla vista dell'arrio della pattuglia, si sono dati alla fuga. Uno è riuscito a dileguarsi, mentre il 29enne è stato raggiunto e bloccato.

Quest'ultimo durante la corsa si era disfatto di un involucro contenente 12 grammi di marijuana ed un coltello. L'extracomunitario ha opposto resistenza, dimenandosi con calci e pugni e colpendo i militari intervenuti. Portato in caserma per le formalità di rito, è stato tratto in arresto. Dagli accertamenti è emersa la violazione del divieto di dimora nel comune di Forlì. Giovedì mattina il giudice ha convalidato l'arresto (pubblico ministero Lucia Spirito), disponendo l'obbligo di firma a Cesena. I due carabinieri hanno riportato lesioni giudicate guaribili in sette e dieci giorni.