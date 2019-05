Riceveva i clienti a domicilio: la "nonna dello spaccio" viene arrestata col compagno

I Carabinieri della Compagnia di Forlì, nell’ambito dei controlli antidroga nel centro storico della città mercuriale, hanno arrestato nella tarda serata di lunedì un 48enne rumeno e la sua compagna una 58enne originaria della provincia di Brindisi, già nota alle forze dell'ordine, soprannominata la “Nonna dello spaccio”, per il reato di detenzione illegale ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Gli uomini dell'Arma, in borghese, hanno effettuato un'attività di osservazione, controllo e pedinamento, riuscendo così a cogliere sul fatto due giovani ragazze forlivesi, mentre uscivano da un’abitazione con un involucro con dell'hashish.

Nella circostanza i Carabinieri sono intervenuti all’interno dell’appartamento della coppia, rinvenendo 434 grammi di hashish suddivisa in panetti e ovuli, nonché 785 euro in contanti provento dell’illecita attività. Nella casa dell’uomo, ma in uso al figlio della donna, è stata rinvenuta una modica quantità di hashish per uso personale. Gli spacciatori sono stati arrestati, mentre le due ragazze forlivesi ed il figlio 27enne della donna arrestata, sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti.

Su disposizione del pubblico ministero Lucia Spirito, la donna è stata condotta agli arresti domiciliari mentre l’uomo trattenuto in camera di sicurezza. A seguito dell’udienza di convalida svoltasi martedì, il giudice Nunzia Castellano, ha convalidato gli arresti ed applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico della coppia.