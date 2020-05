"Maria" fai da te, avevano in casa una serra: coppia di fidanzati nei guai

Avevano allestito una serra per la coltivazione "fai da te" di marijuana. Nella rete dei Carabinieri di Forlimpopoli e dell'Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Meldola è finita una coppia di fidanzati. Dovranno rispondere dell'accusa di "detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio" un 46enne ed un'imolese di 34 anni, che si era trasferita nella città artusiana a causa dell'emergenza sanitaria in atto.

L'attività del personale dell'Arma è scaturita da un prolungato servizio di osservazione. Elementi investigativi alla mano, i militari, con mascherine protettive e guanti calzati, hanno proceduto martedì pomeriggio ad una perquisizione domiciliare, trovando sul mobile posto al centro della sala da pranzo 15 piccole piantine di marijuana invasate prive di inflorescenza insieme a due bottigliette di metadone e due bilance di precisione.

Altre 50 piantine della stessa tipologia si trovavano all’interno del ricovero attrezzi. Ma era nel piano seminterrato, raggiungibile da una porta indipendente dal resto dell’abitazione, che i conviventi avevano allestito una vera e propria serra completa di illuminazione artificiale, trasformatori, impianto di areazione e lampade ad alto voltaggio il tutto regolarmente funzionante. Qui c'erano altre 15 piante di canapa indiana in fioritura avanzata dell’altezza variabile tra un metro ed un metro e mezzo.

Tutta la droga ed il materiale rinvenuto durante l’operazione è stato sequestrato, mentre la coppia è stata sottoposta agli arresti domiciliari come disposto dalla competente autorità giudiziaria. In sede di convalida, il giudice non ha disposto alcuna misura cautelare per la donna, mentre per l’uomo è stato disposto l’obbligo di presentazione alla stazione Carabinieri di competenza territoriale.