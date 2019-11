Ha alle spalle un lungo pedigree criminale: 21enne "beccato" a rubare gli incassi di un ristorante

E' andata male a un forlivese 21enne, già noto alle forze dell'ordine, il tentativo di rubare all'interno di un ristorante nei pressi della stazione di Rimini. Il giovane è entrato in azione nella notte tra giovedì e venerdì quando, verso le 5.30, ha tagliato una tenda di plastica che divide il locale dal sottopasso pedonale del grattacielo ed è entrato all'interno per andare a rovistare nella cassa. I rumori, tuttavia, hanno messo in allarme il guardiano notturno che ha iniziato ad ispezionare il locale fino a quando non ha sorpreso il 21enne che, armato di coltello, stava cercando di forzare il cassetto dei contanti.

La guardia ha chiesto l'intervento della Polizia e il malvivente, vistosi scoperto, ha tentato la fuga. Il tempestivo arrivo di una Volante ha permesso agli agenti di bloccarlo. Portato in Questura per le formalità di rito, è emerso che il forlivese aveva un lungo pedigree criminale e che, pochi mesi fa, il Tribunale di Forlì lo aveva già messo alla prova in sostituzione a una condanna per reati contro il patrimonio, il possesso di strumenti atti ad offendere e di arnesi da scasso. Dopo una notte in camera di sicurezza, il 21enne sarà processato per direttissima venerdì mattina.