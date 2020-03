Ladro acrobata entra in casa passando dal tetto: la Polizia arriva in pochi minuti e lo arresta

Sorpreso in flagrante da una pattuglia della Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì, diretto dal commissario Stefano Santandrea, mentre stava compiendo un furto in un'abitazione in centro. A finire nei guai un 35enne di nazionalità marocchina, non in regola col permesso di soggiorno. Il fatto si è consumato nella nottata tra venerdì e sabato. L’uomo si era introdotto in una casa di via Silvio Pellico passando dai tetti e aprendo un lucernario.

La proprietaria, sentendo dei passi provenire dal piano superiore, al momento usato solo come deposito, ha intuito la presenza di qualche malintenzionato e ha chiamato la Polizia, che è prontamente giunta sul posto, così che gli agenti hanno trovato l’uomo rannicchiato dietro ad un mobile. In tasca aveva già alcuni orologi ed altri oggetti di proprietà della padrona di casa. Il ladro è stato trasferito in Questura in stato di arresto, ed è stato identificato grazie alle sue impronte digitali, poiché non aveva documenti con sé e aveva dichiarato generalità non corrispondenti al vero.

Sabato mattina è stato portato in Tribunale per il giudizio per direttissima, con le accuse di furto in abitazione e false dichiarazioni sulla sua identità. Terminata la fase della convalida dell’arresto, il giudice Nunzia Castellano (pubblico ministero Filippo Santangelo) ha rinviato la causa a data successiva, accogliendo la richiesta di concessione di termini a difesa avanzata dall’avvocato difensore. Nel frattempo, però, l’imputato rimarrà ristretto in carcere.