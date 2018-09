Due nigeriani aiutano i carabinieri a catturare il ladro, uno di loro rimedia anche un morso

Arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Corso Mazzini con le accuse di rapina impropria, lesioni personali dolose e ricettazione, e tutto questo grazie anche all'apporto di due nigeriani che lo hanno inseguito senza indugio. Il malvivente è un 27enne del Burkina Faso, residente a Forlì e già noto alle forze dell'ordine. L'individuo è stato sorpreso giovedì sera dai militari dell'Arma in via Decio Danesi dopo aver forzato lo sportello di un’auto in sosta, dalla quale ha tentato di rubare alcuni oggetti che si trovavano nell'abitacolo (due paia di occhiali da sole, delle monete e un navigatore satellitare).

Alla vista dei carabinieri si è dato alla fuga, inseguito però anche dai due giovani nigeriani che stavano passeggiando. Quindi dopo avergli più volte intimato l’alt, sono stati proprio i due giovani nigeriani a bloccare il malfattore. Il 27enne, nel tentativo di divincolarsi, ha addendato la mano di uno degli stranieri, procurandogli lesioni giudicate guaribili in sette giorni.

L’immediato intervento dei carabinieri ha consentito di catturare il malfattore: nel giubbotto che indossava aveva diversi occhiali da sole di marche prestigiose, nonché monili e bigiotteria vari, sicuramente di provenienza furtiva e perciò sequestrati. Il ladro è stato arrestato in flagranza e sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida e rito direttissimo programmato per venerdì mattina. Il giudice ha convalidato l'operato dei carabinieri. Nel frattempo il 27enne è evaso dagli arresti domiciliari, facendo scattare le ricerche in tutto il forlivese.