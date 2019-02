Da parcheggio delle "coppiette" a sosta per lo spaccio: presi con la cocaina

Coppia in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un 52enne e di una 31enne, sorpresi nella tarda serata di martedì dagli agenti della Squadra Mobile di Forlì con 30 grammi di cocaina pronti per esser venduti. Il duo è stato stanato intorno alle 23 spostarsi tra le zone di San Giorgio ed Ospedaletto.

La coppia era solita sostare in alcune aree di parcheggio, spesso luoghi d'incontro di coppie appartate, proprio per confondersi ed eludere eventuali controlli da parte delle forze dell'ordine. Durante l'attività d'identificazione i due hanno cercato di disfarsi di parte della sostanza, cercando di occultarla anche in alcuni scomparti della vettura a bordo della quale si trovavano. L'uomo e la donna sono stati arrestati e processati per direttissima (pubblico ministero Lucia Spirito).