Rapinarono una banca a Forlì: coppia campana finisce in carcere

I Carabinieri della Stazione Torre del Greco capoluogo hanno tratto in arresto in esecuzione ad un ordine di carcerazione per pene concorrenti emesso dalla Procura di Milano un uomo di 54 anni ed una donna di 35, entrambi residenti a Torre del Greco e già noti alle forze dell'Ordine. Il primo dovrà scontare 5 anni e 8 mesi di reclusione e la seconda 8 anni di reclusione per i reati di rapina in banca con sequestro di persona commessi in concorso a Forlì e Milano nel 2015. Gli arrestati sono stati associati nei carceri di Poggioreale e Pozzuoli.