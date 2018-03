Era sparito da Palermo: ricercato individuato dai Carabinieri a Castrocaro

Deve scontare un anno, tre mesi e 28 giorni di reclusione per un furto avvenuto a Palermo nel 2010. E dal capoluogo siculo aveva fatto perdere le proprie tracce. I Carabinieri di Castrocaro, nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal comando provinciale dell'Arma, l'hanno rintracciato domenica pomeriggio nella località termale, dove alloggiava in un affittacamere. Si tratta di un operaio 32enne palermitano, ricercato in quanto colpito da un ordine di carcerazione a firma della Procura di Palermo. Il giovane aveva fatto perdere le proprie tracce dal settembre dello scorso anno e, a seguito di attività info-investigativa, si è giunti al suo rintraccio a Castrocaro. Dopo le formalità di rito, è stato associato nel carcere di Forlì, dove si trova a disposizione dell'autorità giudizaria.