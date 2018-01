Nasconde la "coca" nell'accendino per sfuggire ai controlli: arrestato

Un forlivese di 57 anni è stato arrestato in flagranza venerdì scorso dagli agenti della Squadra Mobile di Forlì con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona e droga, è stato trovato in possesso di 40 grammi di cocaina. L'attività investigativa è iniziata nel corso di una serie di servizi di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro cittadino forlivese.

L’uomo è stato controllato dagli agenti della sezione antidroga, trovando un accendino con due dosi da 1,67 grammi di cocaina nascosti nella parte sottostante, una tecnica utilizzata per lo spaccio in strada per eludere eventuali controlli da parte delle forze dell'ordine. Inoltre nel portafogli sono stati trovati 190 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire nella camera da letto un bilancino di precisione nascosto in un ripiano posto sotto il televisore, la somma di 300 euro in una tasca di un giubbotto, ed un involucro contenente grammi 38,3 grammi di cocaina. Lunedì è comparso davanti al giudice per l'udienza di convalida (pubblico ministero Francesca Rago).