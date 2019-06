Condotte violente in ambito familiare: si aprono le porte del carcere per un 55enne

Si aprono le porte del carcere per un disoccupato forlivese di 55 anni. Gli agenti della Squadra Mobile di Forlì hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti dell'individuo con precedenti per reati contro il patrimonio dopo la sospensione in via cautelare della misura alternativa alla detenzione per condotte violente in ambito familiare e sociale. Rintracciato in casa, è stato associato al carcere della Rocca.