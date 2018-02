Furto e ricettazione: ricercato arrestato dalla Squadra Mobile, ora è in carcere

Deve scontare un anno ed un mese di reclusione per furto e ricettazione. Gli agenti della Squadra Mobile di Forlì hanno arrestato martedì un romeno di 35 anni, in Italia senza fissa dimora, in esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dalla Procura di Forlì. Gli uomini della Questura di Corso Garibaldi da giorni hanno intrapreso un'attività di ricerca del soggetto, che ha permesso di individuarlo ed assicurarlo alla giustizia. Ora è in carcere alla Rocca.