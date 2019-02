Tentò di vendere merce falsa e rubata in strada: si aprono le porte del carcere

Deve scontare un anno e 11 mesi di reclusione per truffa e ricettazione. Un 55enne della provincia di Campobasso, residente a Forlì, è stato arrestato in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Bologna. I fatti in questione si sono comsumati nel 2005, quando venne sorpreso nella città mercuriale mentre tentava di vendere in strada merce contraffatta o oggetto di furto. Inoltre durante un servizio di controllo del territorio venne trovato alla guida della propria auto in stato d'ebbrezza alcolica, opponendo resistenza durante la compilazione degli atti. Il 30 gennaio scorso l’Ufficio di Sorveglianza di Bologna, dopo aver disposto la sospensione provvisoria dell’affidamento, ha ordinato la Squadra Mobile l’accompagnamento del 55enne nell’istituto penitenziario del luogo più vicino alla propria dimora.