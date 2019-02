Ricasca nel tunnel della droga mentre è in comunità: arrestato

Aveva scelto un percorso di disintossicazione da seguire in una comunità terapeutica del ravennate, dove sarebbe dovuto restare fino ad maggio. Ma ha ha violato uno degli obblighi che doveva rispettare, quello di non consumare sostanze stupefacenti. E così un 36enne campano, di origini forlivesi, è stato associato alla Casa di Lavoro di Vasto. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile di Ravenna su ordine dell’Ufficio di Sorveglianza di Bologna. L'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e evasione. Il 36enne era sottoposto alla libertà vigilata ed aveva scelto di seguire un percorso di disintossicazione in una comunità di Ravenna, dove sarebbe dovuto restare sino alla fine di maggio rispettando gli obblighi impostigli. Giovedì la decisione dell’Ufficio di Sorveglianza di Bologna, che ha revocato la libertà vigilata per sostituirla con la reclusione di un anno che dovrà scontare alla Casa di Lavoro di Vasto.