Arriva al Campus il primo Recruiting Day dedicato alle carriere e professioni nel sociale

Il Teaching Hub di viale Corridoni ospiterà giovedì 28 novembre il primo Recruiting day - carriere e professioni nel sociale organizzato dall'Ufficio Job Placement di Ateneo, per favorire l'incontro tra alcune importanti realtà che operano in ambito sociale e i laureandi e laureati di tutti i Corsi di Studio dell'Università di Bologna. L'appuntamento avrà inizio alle 9.30. Interessanti e variegate le possibilità di inserimento professionale che gli studenti potranno scoprire nel corso della giornata: le imprese partecipanti presenteranno il loro contesto e le nuove tendenze occupazionali, segnaleranno i profili professionali ricercati ed effettueranno brevi colloqui con i candidati iscritti all'evento. Sarà anche possibile assistere a tre interessanti workshop proposti da alcune cooperative partecipanti legati al tema delle possibili carriere da intraprendere e alle evoluzioni delle specifiche realtà

Ma non è la sola iniziativa che l'Ateneo dedica all'ambito sociale. Per avvicinare studenti/laureati all’ambito sociale e prepararsi al Recruiting del 28 novembre, sono stati organizzati due incontri introduttivi dal titolo: "Scopri le prospettive professionali e le competenze richieste nel sociale: lunedì 25 novembre, dalle 15.00 alle 17.30, l'incontro si svolgerà a Bologna, nella Sala Dei Poeti - Dipartimento di Scienze Politiche (Strada Maggiore; 45); mercoledì 27 novembre, dalle 10 alle 12.30, l'incontro si svolgerà a Forlì nell'Aula 15 del Teaching Hub. Ai due incontri saranno presenti doversi rappresentanti di alcune imprese sociali e organizzazioni non governative (Ong), Alumni Unibo e startupper che operano in ambito sociale per raccontare le rispettive esperienze professionali nel sociale. Sarà un’importante occasione per scoprire le professioni che possono generare innovazione sociale.

L’scrizione al Recruiting day, caricando il proprio curriculum vitae, oltre che sul sito dell’evento, è possibile anche attraverso l'App “Unibo Job Placement”: tramite l’App gli iscritti all’evento avranno a disposizione su smartphone uno strumento di orientamento sempre aggiornato riguardo ai profili ricercati dalle realtà partecipanti e alle aree e modalità di inserimento professionale, nonché siti e contatti cui inviare eventuali candidature.