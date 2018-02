Arriva il gelo: pronta la task force di Enel

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa di aver messo in campo già da giorni un Piano regionale per fronteggiare l’ondata di gelo in arrivo in Emilia Romagna. La società elettrica ha messo in campo preventivamente una Task Force, pronta ad intervenire in tutta la Regione, composta da 1.100 tra tecnici e operativi ed oltre 300 gruppi elettrogeni dislocati in tutta la Regione. I Centri Operativi e le Unità Operative E-Distribuzione, attivi h24, hanno rafforzato i presidi per fornire informazioni puntuali, coordinare e gestire eventuali interventi.

E-Distribuzione è in costante contatto con le Prefetture, la Regione, le strutture di Protezione Civile e le Istituzioni locali per il monitoraggio della situazione. Il persistere delle precipitazioni nevose negli ultimi due giorni ha provocato alcuni disservizi circoscritti, gestiti immediatamente dal personale di E-Distribuzione in collaborazione con le Amministrazioni Comunali. Al momento la situazione è sotto controllo. E-Distribuzione ricorda che, per la segnalazione dei guasti, è possibile contattare il numero verde 803.500. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è stata messa a disposizione la "mappa delle disalimentazioni" che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.