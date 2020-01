Arrivano le telecamere sulle ambulanze: ma una cooperativa forlivese ha anticipato il governo

In tutt'Italia sono all'ordine del giorno le aggressione nei confronti di operatori sanitari nei mezzi di soccorso. Il governo ha predisposto un’ordinanza che deve essere esecutiva entro gennaio, che prevede l’installazione dei dispositivi di video sorveglianza nei mezzi di soccorso sanitario. La cooperativa sociale Elcas, che si occupa di trasporto sanitario con ambulanze, ha preceduto questa disposizione governativa, in quanto ha installato da tempo i necessari dispositivi di sicurezza sui propri mezzi.

"Come cooperativa - spiega il presidente Maurizio Zaccarelli - abbiamo redatto un progetto avviato due anni fa, condiviso con i sindacati (Cgil, Cisl e Uil) e depositato all'Itl di Ravenna-Forlì-Cesena, che coniuga il rispetto della sicurezza dell’equipaggio e del trasportato, nel rispetto dell’attuale normativa in materia di videosorveglianza nei posti di lavoro. In quest’ottica abbiamo investito nella ricerca di soluzioni tecniche all’avanguardia per garantire tali obiettivi e, grazie ai partner Autronica (Lugo) e Progel Enginering (Modena), da tempo utilizziamo a bordo dispositivi che si avvalgono di un hub tecnologico connesso in tempo reale con la centrale operativa, sfruttando le infrastrutture di telecomunicazioni presenti sul mercato".

"Tale connessione viene utilizzata per condividere in tempo reale le informazioni necessarie per svolgere i servizi e i parametri del mezzo con il quale viene svolta l’attività (posizione in tempo reale, avarie, parametri degli strumenti medicali, controllo pressurizzazione e temperatura) - viene spiegato -. Oltre a ciò abbiamo ovviamente dotato le nostre ambulanze di un sistema di telecamere che visionano sia il vano sanitario che la parte frontale del mezzo".