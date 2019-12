Trasportato da un gigante della strada da Premilcuore a Piazza Saffi: è arrivato l'albero di Natale

Non è Natale senza l'albero. E' mercoledì pomeriggio è arrivato in Piazza Saffi, direttamente da Premilcuore, il grande abete che sarà vestito a festa e che sarà acceso domenica pomeriggio, giorno dell'Immacolata. "Si tratta di una pianta segnalata dalla Forestale - spiega il vicesindaco di Premilcuore, Sauro Baruffi -. Creava problemi al muro di contenimento del perimetro del fiume e inoltre limitava la visibilità dell'incrocio. Verrà sostituita nell'arco di poco tempo". "L'ho scelto io, è alto 18 metri e sarà arricchito di addobbi", aveva spiegato poche settimane fa a ForlìToday l'assessore Andrea Cintorino, che ha seguito da vicino lo spostamento del grosso albero. E' arrivato in Piazza trasportato da un autoarticolato e quindi spostato con una autogru. Tanti i curiosi che hanno assistito alle operazioni di allestimento. Nel cuore del centro storico si respira sempre di più l'atmosfera natalizia. Nei giorni scorsi è iniziato l'allestimento delle luminarie, mentre il primo dicembre ha aperto il Mercatino allestito nell'elisse di Piazza Saffi. Ha aperto anche la pista di pattinaggio gestita dai fratelli Ronny e Riccardo Farneti.

Il weekend in arrivo si annuncia denso di appuntamenti. All'ex Cinema Mazzini, Corso della Repubblica 88, la casetta di Babbo Natale propone tante iniziative per le festività. Babbo Natale e la sua Crew di elfi aspettano i bambini per scrivere la letterina. Nel Salotto del Mercato delle Erbe di Piazza Cavour Babbo Natale e lo zucchero filato divertiranno tutti i bambini (sabato dalle 10 alle 13, domenica dalle 10 alle 16). Sabato alla Casetta di Cristallo di Piazzetta San Carlo sono in programma il laboratorio creativo "La bella notte di Natale" (dalle 10 alle 12.30) e "Le storie imbacuccate" (dalle 15.30 alle 18.30). Domenica, dalle 15.30 alle 18, si accendono le Piazze d'incanto: si comincia con il dj set di radio Studio Delta e i Canti del coro di San Mercuriale. Si tiene lo spettacolo per bambini nella Casetta di Cristallo, mentre i Cantastorie di Romagna girano per le vie del centro. Poi arriva l'attesa accensione del grande albero di Natale e delle Piazze d'Incanto con Video Mapping 3D sul Campanile di San Mercuriale, le caldarroste e vin brulè a cura degli Alpini. Lo spettacolo di video mapping in piazza Saffi prosegue dalle 17.30 alle 23.