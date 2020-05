Riparte l'arte con la mostra “Profili cuciti di santità” di Lucia Bubilda Nanni

Dal 18 maggio riapre i battenti anche la Fondazione Dino Zoli a Forlì. Per accogliere il pubblico la Fondazione comunica di aver "attivato tutti gli strumenti necessari per lavorare in sicurezza e garantire il nostro consueto servizio al pubblico, regolamentato dal Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'arte torna così a disposizione dei cittadini forlivesi che, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, possono visitare la mostra di Lucia Bubilda Nanni, “Profili cuciti di santità”, realizzata in partnership con la Dino Zoli Textile, ed inserita nel programma “Who’s Next”, ideato nel 2018 per sostenere e promuovere la creatività emergente.



Ritornano visibili anche le opere della Collezione permanente attraverso un percorso espositivo caratterizzato da parole chiave quali Geometrie, Intimità, Luce, Cielo, Porto e Alfabeti.