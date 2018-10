Prodotti "vintage" rubati in vendita alla Fiera: la Squadra Mobile stana due ricettatori

Sono stati trovati in possesso di oggetti "vintage" rubati. Nella rete degli agenti della Squadra Mobile di Forlì, coordinati dal pubblico ministero Francesca Rago, sono finiti due forlivesi, un 49enne ed un 59enne, entrambi già noti alle forze dell'ordine, che dovranno rispondere dell'accusa di ricettazione. Negli ultimi giorni, proprio in occasione della Fiera in programma a Forlì, i detective della Questura di Corso Garibaldi hanno intensificato i controlli e censito la merce denunciata a seguito dei recenti furti consumati.

In particolare mercoledi notte è stato messo a segno un furto all’interno di un deposito contente attrezzatura risalente ad un’antica attività commerciale di vendita di bottiglie di vetro in Forli, dal quale sono stati rubati circa 200 sifoni da collezione utilizzati in passato per la somministrazione della bevanda "Seltz" e dal valore economico di circa 30-40 euro ciascuno. Ogni sifone riportava la scritta della famiglia titolare dell’antica attività commerciale “Ricci Cimbro”.

Durante dei servizi di osservazione all’interno della Fiera è stato notato un 49enne intento a vendere degli oggetti che venivano immediatamente riconosciuti come provento del furto avendone immediata conferma dalla stessa vittima (87 bottiglie). Fermato l’uomo, ed accompagnato negli uffici della locale Squadra Mobile, sono state approfondite le ricerche che hanno portato gli investigatori a rintracciare un altro forlivese di 59 anni. Quest'ultimo aveva in casa altri sifoni della collezione (23) rubata. Il totale della refurtiva recuperata pari a 105 bottiglie ammonta a circa 4000 euro.



