"Ascoltare, istruzioni per l'uso": se ne parla in un incontro

"Ascoltare, istruzione per l'uso". E' il titolo del salotto informativo che Ape Confedilizia di Forlì-Cesena propone giovedì alle 20:30 nella sala “Avv. Veruska Bersani” in via Giorgina Saffi 5, a Forlì. Spiega Pierangelo Soldati, formatore e coach: "Come molte cose della nostra vita, il saper ascoltare viene dato per scontato. In realtà è un’arte, che può essere imparata, che ci permette di aprire una finestra su un altro mondo, un’altra persona. L’ascolto ci permette questo se ci permettiamo due cose che oggi sono apparentemente impegnative: andare piano e stare in silenzio. In questa conversazione riprendo le linee guide della Società dell’Ascolto e le sue poche ma preziose regole che, se applicate ogni giorno, ci permetteranno di diventare ascoltatori competenti in grado di comprendere sempre meglio il nostro mondo". "Il tema trattato è di stretta attualità, veramente stimolante per approfondire il nostro comportamento di ogni giorno", osserva Carlo Caselli, presidente provinciale di Confedilizia. L'ingresso all'incontro è libero e gratuito ma i posti sono limitati. E' quindi necessario prenotare la propria partecipazione ai seguenti recapiti: Confedilizia (Fax: 0543.376056; sms: 342.4152188; email: apeforli@gmail.com).