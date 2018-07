Rotonda "della Rocca": al via i lavori di asfaltatura e posa dei cordoli

Al via i lavori di asfaltatura della rotatoria sperimentale nell'intersezione tra viale Corridoni, viale II Giugno e via Della Rocca, nei pressi della Casa circondariale a partire dalle 20 di giovedì fino a conclusione dei lavori (prime ore del mattino del giorno seguente). Gli utenti verranno deviati verso percorsi alternativi. L'intervento, che migliorerà in modo rilevante la viabilità della città, è previsto nel progetto di rivitalizzazione del Centro Storico e nel rispetto delle previsioni del "Piano Urbano della Mobilità Sostenibile". I lavori, che proseguiranno nei prossimi giorni, si concluderanno con la posa di cordoli delle aiuole spartitraffico e con segnaletica orizzontale. La rotonda consiste in un anello carrabile di 9 metri, un anello sormontabile di un metro ed un'isola centrale.

"La sostituzione del semaforo con una rotatoria - aveva spiegato l'assessore ai lavori pubblici Francesca Gardini - rappresenta un intervento molto importante per migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione nella nostra città. Si tratta della prima opera di un sistema composto da di quattro rotatorie, piste ciclabili e attraversamenti pedonali protetti che modificherà e qualificherà la mobilità di tutto il comparto". Le altre tre rotatorie verranno realizzate a porta Ravaldino, nell'intersezione fra via Giovanni dalle Bande Nere e viale Corridoni e nell'intersezione tra viale Salinatore e Camaldolino. Il sistema vedrà la realizzazione nei prossimi mesi con conclusione prevista per la stagione invernale. La ditta esecutrice dei lavori per la prima rotonda sta provvedendo ad installare il cantiere per cominciare le lavorazioni la cui conclusione è stimata entro la fine del mese di maggio.