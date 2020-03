Asili nido, Castrocaro sospende il pagamento delle rette di marzo

L’amministrazione comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole sospende il pagamento delle rette di marzo per quanto riguarda il nido comunale "fino a nuova comunicazione di eventuali proroghe della sospensione o chiusura delle attività didattiche". "Al contempo si dialogherà con i soggetti gestori dei servizi educativi privati, per individuare le possibili misure volte a non fare gravare sulle famiglie costi per servizi non fruiti - spiega il sindaco Marianna Tonellato -. Verranno inoltre sollecitati Stato e Regione a intervenire con contribuzioni a sostegno delle famiglie e degli operatori economici interessati. Per quanto riguarda i servizi comunali che prevedono pagamenti forfetari annuali, le eventuali misure saranno valutate anche alla luce dei provvedimenti governativi che saranno previsti".