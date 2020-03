Asili nido, via alle iscrizioni online: niente open day, ma visite virtuali sul web

Apriranno lunedì 16 marzo le iscrizioni ai Nidi d'Infanzia per l'anno scolastico 2020/2021. Per accedere al servizio educativo rivolto alle famiglie dei bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi residenti nel Comune di Forlì si dovrà presentare domanda di ammissione entro il 10 aprile nella modalità online alla quale si accede attraverso il sito internet dell'ente. A tale riguardo, l'assessorato ha deciso di mantenere inalterate le tempistiche previste per le pratiche dal momento che tutti i procedimenti amministrativi vengono regolati modalità telematica e gli uffici preposti sono operativi nei modi previsti dalle norme di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Per l'iscrizione ai Nidi d'Infanzia (comunali, in concessione e in convenzione) la domanda di ammissione deve essere inoltrata attraverso il sito www.comune.forli.fc.it attraverso la voce specifica presente nella Home page e cliccando sulla modalità iscrizioni on-line. L'unica differenza rispetto a quanto programmato dal Comune riguarda l'annullamento degli Open Day che si sarebbero dovuti svolgere nelle singole strutture e che saranno sostituiti, almeno fino al 3 aprile, dalla creazione di una galleria di immagini (per una visita virtuale ai luoghi) che sarà caricata sul web comunale a partire da metà della prossima settimana.

Per informazioni, oltre al sito internet, è possibile contattare i numeri telefonici 0543.712425 – 712340 - 712116 – 712325 lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.15; martedì dalle 15 alle 17.30. L'amministrazione comunale ricorda che "in questi giorni di emergenza Covid-19 è necessario evitare di rivolgersi fisicamente agli sportelli. E' possibile inoltre utilizzare anche messaggi di posta elettronica attraverso l'indirizzo email info.scuolainfanzia@comune.forli.fc.it".