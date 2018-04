Asili, un nuovo giardino per il "Bruco" di Bertinoro

Giovedì scorso si è tenuta la Festa del Giardino al nido d’infanzia "Il Bruco" di Bertinoro, struttura del Comune affidata in concessione ad Acquarello Soc. Coop. Sociale Onlus, che gestisce i servizi educativi e collabora con l’amministrazione comunale al miglioramento degli spazi entro cui i bimbi sono ospitati. In occasione della Festa del Giardino è stato presentato ai genitori e ai bimbi il progetto di riqualificazione degli spazi esterni, realizzato dall’Ingegnere Alberto Rabitti: un intervento che ha restituito naturalità al giardino, valorizzando le sue peculiarità. Lo spazio così pensato sarà per i bambini fonte di nuove esperienze e apprendimento, sostenendo maggiormente l’approccio outdoor che da un decennio caratterizza l’identità pedagogica di questo servizio. Il nido "Il Bruco" si prepara così ad affrontare l’anno educativo 2018/2019 (per il quale vi sono ancora posti disponibili) con spazi accoglienti e numerose attività all’aria aperta.