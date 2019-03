Inglese fin da neonati, al via il progetto di nido e materna bilingui a tariffa delle scuole comunali

Dal primo di settembre a Forlì in zona Ca’ Ossi (Via Tommaso Galleppini 20) prende il via un progetto di sperimentazione per i bambini tra di 0-6 anni per l’apprendimento della seconda lingua, l'inglese, che coinvolge il nido in concessione Tick Tack Kids della Coop. Soc. Paolo Babini e la scuola dell'infanzia comunale Bruco e ha l’obiettivo di avvicinare i bambini, fin dalla prima infanzia, alla lingua inglese nell’ambito di un progetto che fa della continuità e dell’impiego delle metodologie attive gli strumenti per sostenere lo sviluppo di un percorso educativo 0-6 anni con una particolare attenzione allo sviluppo delle competenze linguistiche.



L’Asilo Nido bilingue “Tick Tack kids” si sposterà infatti dalla sua sede storica di via Dandolo per contribuire, insieme alla scuola comunale dell’infanzia “Il Bruco”, alla progettazione di un polo per l’infanzia innovativo in cui sperimentare l’apprendimento della seconda lingua-inglese. Il progetto sperimentale vuole dare unitarietà al percorso di acquisizione della lingua grazie all’esperienza maturata nel tempo da educatori esperti. La presenza di un grande giardino completa la proposta formativa con le attività legate all'outdoor education (educazione all’aria aperta).



E’ questa una forma virtuosa di collaborazione fra pubblico e privato, per arricchire l’offerta educativa cittadina a beneficio dei bambini e delle loro famiglie. Le rette del Tick Tack Kids saranno le medesime del nido comunale; ci sono posti privati a cui possono accedere i non residenti del comune di Forlì. Il Tick Tack aprirà le porte del nuovo asilo nelle giornate di Open Day, giovedì 21 marzo dalle 18 alle 19,30 e sabato 30 marzo, dalle 9 alle 13 (laboratori esperienziali alle ore 9,30 e 11,30)