Assalto esplosivo al bancomat. Il commando fa danni, ma fugge a mani vuote

Hanno fatto esplodere il bancomat della filiale della "Banca Credito Cooperativo Forlivese, Ravennate e Imolese" di Villafranca, ma non sono riusciti a metter mano sul bottino. Fallito assalto nel cuore della nottata tra venerdì e sabato all'istituto di credito di via Lughese. I banditi si sono materializzati intorno alle 4. Dopo aver caricato di sostanza esplosiva lo sportello automatico, ancora da chiarire se gas acetilene o altro, il commando ha attivato l'esplosione.

La deflagrazione ha distrutto il bancomat e causato danni all'ingresso della banca; tuttavia i malviventi non sono riusciti a portare via le cassette contenenti il denaro, che si trovavano dietro il distributore automatico. Ad attivare l'intervento dei Carabinieri è stato il personale addetto alla vigilanza. Quando i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Forlì, al comando del tenente Francesco Grasso, e della stazione di Villafranca sono arrivati sul posto i banditi erano già fuggiti col favore delle tenebre.

Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Per i detective non c'è alcun collegamento con le ultime rapine nel territorio Forlivese. Sul posto hanno operato anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'area e verifiche strutturali.