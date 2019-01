Assalto in banca, i sindacati chiedono un incontro urgente in Prefettura

Un incontro urgente in Prefettura per affrotnare il tema della sicurezza. A richiederlo i sindacati Filcams-Cgil, FisascatRomagna-Cisl, Uiltucs-Uil di Forlì dopo l'assalto a mano armata di venerdì scorso in un istituto di credito in zona Ospedaletto. I sindacati chiedono per l'occasione "la presenza delle aziende che sul territorio si occupano di sicurezza con particolare attenzione per le Guardie Particolari Giurate che sono coloro che ogni giorno sono chiamate in prima persona a svolgere attività di particolare pericolosità quali la sorveglianza e sicurezza del territorio a tutela dei beni e dell'intera collettività". Concludono i sindacati: "Chiediamo alle istituzioni e alle imprese di vigilanza di incontrarci al fine di poter preventivare le misure di sicurezza dei lavoratori e delle attività svolte sul territorio".