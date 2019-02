Assassinato dalle Brigate Rosse, in tribunale una mostra dedicata a Fulvio Croce

È stata inaugurata al Palazzo di Giustizia l’esposizione dedicata a Fulvio Croce, avvocato già presidente del Consiglio dell’Ordine di Torino, assassinato dalle Brigate Rosse il 28 aprile del 1977. È stato ucciso, ricorda il sindaco Davide Drei, "nell’adempimento del dovere in una stagione tragica della storia del Paese che, anche nella nostra città, alcuni anni dopo, avrebbe inferto un vulnus ai valori di democrazia e libertà". Il sindaco ha colto l’occasione "per ringraziare l’impegno delle istituzioni e il sacrificio e il coraggio di chi non si è voltato dall’altra parte, come l’avvocato Fulvio Croce". Presenti al taglio del nastro anche il presidente del Tribunale Rossella Talia, il procuratore della Repubblica Maria Teresa Cameli e il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena Roberto Roccari