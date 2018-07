Assegnazione degli orti agli anziani, si avvicina la scadenza della presentazione delle domande

Venerdì 10 agosto alle 12 è fissato il termine ultimo per la presentazione delle domande per l'assegnazione degli orti del Comune di Forlì per la seconda graduatoria anno 2018, riservato agli anziani ultra sessantenni, in possesso dei necessari requisiti. Per presentare domanda occorre essere residenti nel Comune di Forlì da almeno due anni, essere in grado di provvedere personalmente e autonomamente alla coltivazione dell’orto, fatte salve le persone con disabilità che possono essere affiancate da un familiare, e non disporre o coltivare altro terreno pubblico o privato, posto nel Comune di Forlì o Comuni limitrofi, intestato al richiedente o al coniuge o al familiare convivente.

Il bando per l'assegnazione degli orti e il modulo per la presentazione della domanda possono essere ritirati nelle sedi delle Associazioni Anziani, negli uffici dell'Unità Partecipazione e gli sportelli Urp. Sono inoltre scaricabili dal sito www.comune.forli.fc.it Per informazioni: Unità Partecipazione – piazza Saffi n. 8 - tel. 0543 712299/2256; e-mail unita.partecipazione@comune.forli.fc.it