"Assegno smarrito": e inventa la denuncia per non pagare il creditore

I Carabinieri di San Martino in Strada, al termine di un'attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà per "falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico" un'imprenditrice forlivese di 53 anni. Nel marzo del 2017 aveva denunciato falsamente lo smarrimento di un assegno bancario allo scopo di evitarne l’incasso da parte del beneficiario.