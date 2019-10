Modigliana, il tema dei rifiuti accende l'assemblea: il "punto Alea" resta

Non sono mancati i toni vivaci e polemici a Modigliana all'assemblea di giovedì dedicata alla raccolta rifiuti, alla presenza del direttore di Alea, Paolo Di Giovanni. Il direttore ha presentato i primi risultato di un anno di raccolta porta a porta, che vede la località della Valle del Tramazzo all'88% di differenziata. L'assemblea, "molto partecipata, ha permesso di chiarire aspetti legati al funzionamento del servizio e del regolamento in vigore", ha spiegato il sindaco Jader Dardi. È stato confermato che verrà mantenuto il punto Alea, aperto da metà agosto nei locali dell'ex ufficio di collocamento. "Le problematiche emerse verranno portate al tavolo di confronto della società per affrontare, assieme ai rappresentanti delle altre amministrazioni, le proposte di modifica al regolamento".