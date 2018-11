Nuova viabilità, ipotesi parcheggi sperimentali e altro: novità in arrivo per il quartiere Ravaldino

Sono diversi gli argomenti di cui si discuterà mercoledì 21 novembre alle 20 nel salone comunale di Forlì. Amministratori e tecnici del Comune presenteranno in un incontro pubblico una serie di interventi previsti per il quartiere Ravaldino. In particolare si discuterà di progetti relativi alle modifiche della viabilità. del cambio del senso di marcia in via Porta Merlonia, dell'ipotesi di sperimentazione di stalli di sosta riservati ai residenti in particolari aree, dell'installazione di panchine in Corso Diaz, della nuova ubicazione della casetta dell'acqua e varie ed eventiali. Interverranno anche i rappresentanti del comitato di quartiere. Per informazioni è possibile inviare una mail a quartiere.ravaldino@comune.forli.fc.it.