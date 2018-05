Si riunisce l'assemblea dei soci azionisti della casa di riposo Pietro Zangheri

Sabato alle 16 si riunirà a Forlì, nel teatro della sede, in via Fausto Andrelini 5, in seconda convocazione, l’assemblea dei soci azionisti della Casa di Riposo “Pietro Zangheri”. Questo l'ordine del giorno: relazione finanziaria e morale relativa all’anno 2017; Bilancio Sociale 2016-2017; nuovi azionisti presentati dal consiglio di amministrazione nella seduta del 20 aprile scorso; e varie ed eventuali. L’assemblea dei soci azionisti ha origine dai laici “Soci Benefattori” che nel 1886 fondarono l’allora “Casa di mendicità”. Oggi la Casa di Riposo porta il nome dell’illustre scienziato naturalista forlivese Pietro Zangheri (1889-1983), che ne fu direttore per trentadue anni. I nuovi soci sono Nevio Agostini, Cinzia Brunelli, Luisa Corazza, Eugenia Danti, Giovanni Di Fonzo, Giuliana Gaspari Alberto Manni, Massimo Milandri, Aride Missiroli e Marino Monti.