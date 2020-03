"Assembramenti nelle aree gioco al Parco Urbano. Nessun controllo". L'Ugl a Zattini: "Così non va bene"

Tante persone hanno approfittato della domenica soleggiata per una passeggiata al parco urbano. Il "polmone verde" della città ha visto famiglie dedicarsi a passeggiate, bimbi nelle aree giochi, giovani occupare i campetti per partite di basket e calcetto e riunirsi ascoltando musica. Lo Sportello Consumatori del sindacato dell'Ugl di Forlì sottolinea come "in alcuni casi ci si trovava in presenza di veri e propri assembramenti. Contravvenendo, dunque, alle regole che riguardano attività sportive e ludiche all’aperto ammesse esclusivamente a condizione che sia rispettata la distanza di sicurezza".

Da qui l'interrogativo rivolto al sindaco Gian Luca Zattini: "E' tenuto a far rispettare i contenuti del decreto della presidenza del consiglio dei ministri dell' 8 marzo 2020 nel merito delle misure di contenimento e contrasto alla diffusione del Coronavirus o tutto è lasciato alla buona volontà dei cittadini e di chi gestisce attività pubbliche?". Per il sindacato, "la questione va chiarita subito. A nostro parere, visto anche l'impianto sanzionatorio in caso di contravvenzione dei decreti emanati dal governo per contrastare la diffusione del Coronavirus Covid-19, che deve far presumere la costituzione di attività di controllo, lo stesso sindaco Zattini dovrebbe assicurarsi che le attività di qualunque natura svolte in luoghi pubblici (dunque anche i parchi con aree gioco e palestre all'aperto) siano organizzate secondo l' accesso in modo contingentato per evitare assembramenti di persone e facendo sempre rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori e gli utenti".

"Il sindaco Zattini , appena domenica, ha invitato la cittadinanza a seguire scrupolosamente le misure suddette e a mantenere un atteggiamento di collaborazione nell’interesse di tutti, al fine di scongiurare ulteriori più restrittivi provvediment - prosegue il segretario dell'Ugl di Forlì-Cesena-Rimini-Ravenna, Filippo Lo Giudice -. E noi aggiungiamo che la stessa amministrazione comunale debba essere tassativamente tenuta a far rispettare queste prescrizioni che, dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta, sono legge a tutti gli effetti. Chiediamo, dunque , alla giunta comunale , oltre all' impegno e l' attenzione che ha promesso di dedicare a questa emergenza, anche un atteggiamento responsabile , serio, avviando quell'attività di controllo a questo punto improcrastinabile e caldeggiata dai nostri iscritti e dai cittadini che si sono rivolti allo Sportello Consumatori".