Assessori indagati, Gardini: "Mi difenderò dalle accuse della Giovannetti". Creta: "Ho bloccato 79 delibere"

“Le affermazioni dell'Assessore Giovannetti sul mio conto risultano destituite di qualsiasi fondamento, anche in relazione, come si può agevolmente capire, alla loro assoluta inconsistenza. Contro di esse mi tutelerò in tutte le sedi. Provvederò, nell'ambito del procedimento in corso, a svolgere ogni e necessaria difesa per dimostrare l’assoluta correttezza del mio comportamento, e mi sono già resa disponibile per essere interrogata”: è la presa di posizione dell’assessore all’Urbanistica Francesca Gardini, indagata assieme gli assessori Giovannetti e Creta per abuso d’ufficio nell’inchiesta sulla delibera dell’affidamento di un incarico esterno al geologo Nicola Dall’Olio.

Gardini aggiunge: “Debbo evidenziare che il procedimento penale avente ad oggetto gli stessi medesimi fatti è già stato archiviato, in data 31/5/2018, dal Giudice per le Indagini preliminari su richiesta conforme del pubblico ministero”. E conclude: “Ho conferito mandato al mio difensore di agire nei confronti di chiunque dovesse, in qualunque modo, diffamarmi”.

Sulla vicenda non si esprime invece l’assessore alla Cultura Elisa Giovannetti, contattata dalla redazione di ForlìToday. Dà la propria versione, invece, l’assessore al Patrimonio Maria Grazia Creta: “Al momento del voto di quella delibera gli assessori non avevano il testo disponibile. Nella relazione ci venne indicato che si trattava di una delibera di ‘indirizzi’ e non venne fatto il nome di Dall’Olio”. E controbatte: “Era una delibera che aveva tutti i pareri tecnici a posto, del dirigente, del segretario comunale ed anche quello di regolarità contabile. In giunta era presente il direttore generale".

L’assessore Creta nega inoltre di aver fatto confidenze a Vergini: “Nessuna confessione, gli dissi solo che il mio modo di operare è ‘conoscere per deliberare’ e d’altra parte avevo chiesto di poter far domande anche in commissione pubblica, ma mi fu negato in quanto non era previsto dal regolamento”. Si sfoga Creta: “Che in giunta non ci sia coincidenza di progetti è un fatto noto. In due anni ho bloccato 79 delibere, senza esternazioni pubbliche perché non sono nel mio stile. Le leggo, le controllo e ricontrollo in difesa della regolarità degli atti e non mi capacito di quest’accusa di abuso d’ufficio. Se me ne fossi accorta avrei bloccato pure questa delibera. Quando arrivai in giunta m si diceva ‘Sei appena arrivata, su questo è già tutto deciso’”.