Santa Sofia, le nevicate dell'inverno presentano un conto salato: 114mila euro

Il Consiglio comunale di Santa Sofia, riunitosi martedì scorso, ha aprrovato gli equilibri di bilancio e variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2018/2020. Dopo avere verificato il permanere degli equilibri di bilancio, adottando se necessarie le misure atte a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione, il Consiglio ha proceduto ad integrare il il piano delle risorse finanziarie per ogni singolo Servizio, assegnando ai Responsabili dei Servizi le ulteriori risorse finanziarie resesi disponibili in sede di variazione di bilancio.



"L'anno 2018 – sottolinea il sindaco Daniele Valbonesi - non è un anno facile dal punto di vista finanziario. Infatti, a seguito degli eventi meteorologici di febbraio e marzo, abbiamo dovuto far fronte a spese non previste e ad un debito fuori bilancio di circa 114mila euro. Per questo con l'assestamento abbiamo provveduto ad utilizzare parte dell'avanzo di amministrazione per “compensare” tali spese, necessarie per ripristinare ad esempio la viabilità in alcune strade comunali o a far fronte al servizio di sgombero neve durante le forti nevicate di fine febbrai"o.

"Aspettiamo fiduciosi che arrivino nei prossimi mesi risorse da parte della Protezione Civile sia per i costi sostenuti, sia per interventi necessari, come ad esempio il ripristino del muro crollato sulla strada di accesso di Corniolo - prosegue il primo cittadino -. Siamo comunque soddisfatti di avere destinato ulteriori fondi provenienti dall'avanzo di bilancio a progetti attualmente in corso e a cui teniamo molto, alla stagione teatrale e al funzionamento di vari servizi".



Con l'avanzo di bilancio, infatti, si è riusciti a destinare risorse per ampliare l'intervento in corso nella sede dell'Istituto Comprensivo di Santa Sofia (15400 euro con i quali sarà possibile tinteggiare completamente l'edificio) e altri 15mila euro per procedere con i progetti esecutivi di opere in parte già finanziate come l'area Milleluci (viabilità e area sosta) e l'antistadio G. Brusati.