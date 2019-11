Assistenza ai clochard e bisognosi, "Salute e Solidarietà" cerca medici ed infermieri volontari

Venerdì 29 novembre, nella sede della Caritas di Forlì in via dei Mille 28, si terrà l'assemblea dell'associazione di volontariato "Salute e Solidarietà", aperta a tutti coloro che sono interessati a conoscere meglio il lavoro dell'associazione e, volendo, ad iscriversi e a dare il proprio contributo sia economico sia personale, diventando volontario. "Salute e Solidarietà", nata più di due anni fa dal Centro Studi Donati all’Ausl di Forlì, è formata da medici, infermieri, operatori della sanità, tuttora al lavoro o pensionati, che hanno deciso di mettere a disposizione la loro professionalità e parte del tempo libero per curare, assistere e informare sui diritti alla cura, le persone italiane e straniere che non accedono ai servizi dell'azienda sanitaria, perché la legge non glielo consente o perché vivono un temporaneo stato di grave disagio.

L’associazione gestisce da molti anni un ambulatorio medico a Forlì, grazie alla collaborazione della Caritas, e offre assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora che trovano riparo, soprattutto nei mesi freddi, nei dormitori presenti nella nostra città. Ha inoltre avviato da pochi mesi un'attività di assistenza etnopsicologica e partecipa a progetti di diverso tipo, ad esempio formativo ed educativo, che possono favorire l'integrazione dei suoi utenti nella comunità forlivese. Nel corso dell'assemblea si rendiconteranno agli associati e a tutti presenti l'attività svolta e l'utilizzo dei fondi raccolti. Verranno presentate le numerose novità di questi ultimi e sarà l'occasione per proporre e discutere progetti e iniziative future. Per informazioni: comitato@salesol.org, sito internet: www.salesol.org