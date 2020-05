Assistenza agli anziani fragili, formazione gratuita sul web per familiari e volontari

Chi vive accanto ad un anziano fragile e improvvisamente ha dovuto fare a meno del sostegno del personale e dei centri specializzati sa quanto sia difficile poter contare solo sulle proprie forze. Per venire incontro alle necessità dei caregiver parte da mercoledì 20 maggio una breve e inedita opportunità formativa gratuita sul web per familiari, ma anche per operatori e volontari, che in questa fase di emergenza socio-sanitaria sono motivati ad acquisire nozioni di base per supportare le persone anziane presso il loro domicilio.

La formazione è realizzata dalle cooperative sociali Paolo Babini, L’Accoglienza e Fondazione Educazione e Persona, in collaborazione con l’Unità Anziani del Comune di Forlì e Caritas, con il contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi.

In 6 appuntamenti webinar saranno trattati argomenti pratici e teorici da parte di professionisti (assistenti sociali, psicologi, medici, OSS) con l’obiettivo di accompagnare i 20 partecipanti iscritti ad acquisire capacità e conoscenze per essere accanto agli anziani fragili con aumentata efficacia. La formazione è realizzata all’interno del progetto “Attivinrete” – Bando Overall.