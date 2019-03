"Vogliamo rendere il nostro quartiere più "effervescente"": si presenta l’Associazione Cava Forever Group

E' nata nel 2016 ed iscritta all'albo regionale. L’Associazione Cava Forever Group si presenta ufficialmente alla città, indicando obiettivi, progetti ed idee. Si tratta di un'associazione di promozione sociale che si è data come scopo "quello di favorire e incentivare iniziative di pubblica utilità, attività culturali, manifestazioni artistiche e ludiche". Insomma "eventi che possano contribuire a far crescere il quartiere Cava e il territorio in genere, cercando inoltre di veicolare, in collaborazione con tutte le realtà presenti, le peculiarità, le caratteristiche del quartiere Cava, non ultimo, il fatto di essere quartiere “progettato” e cioè oggetto di attenzioni riguardo al sociale, alle tecniche costruttive e di paesaggio sin da prima "dell’inizio-lavori".

"Nel medio e lungo termine, ci prefiggiamo di realizzare, progetti volti a contribuire, attraverso le nostre iniziative, a rendere il nostro quartiere più “effervescente”, eventi che abbiano anche valenza di rigenerazione urbana, che contribuiscano alla coesione sociale, a fare comunità, e quindi iniziative atte a contrastare il degrado - spiegano dall'associazione -. Fra gli scopi c’è la “patrimonializzazione” del quartiere Cava, progettato nell’ambito dell’esperienza Ina Casa e inserito nel Catalogo Pater (Patrimonio Culturale Emilia Romagna-IBC) della Regione Emilia-Romagna".

"Già in molti comuni della regione, e anche a Bologna, l’esperienza Ina Casa è meta di visite turistiche, cosa che ha positive ricadute sul commercio e sulla vitalità di un luogo.Ma il quartiere Cava è soprattutto strettamente connesso alla città di Forlì, città ricca di storia, di opere d'arte, di chiese, di parchi, di cui fa orgogliosamente parte e per cui vuole essere portatore di crescita culturale, sociale e contribuire alla rigenerazione urbana del luogo", viene rimarcato. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook "Associazione Cava Forever Group".