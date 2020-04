Il cuore dell'associazione Nazionale Vigili del Fuoco: mille euro per gli ospedali di Forlì e Cesena

Mille euro all'Ausl Romagna da destinare agli ospedali di Forlì e Cesena, impegnati quotidianamente nella lotta contro il coronavirus. E' la somma donata dall'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena. Un gruppo di persone che porta la divisa nel cuore. "L'iniziativa l'abbiamo concordata la scorsa settimana - spiega il segretario Mauro Milandri -. Abbiamo riunito il Consiglio telefonicamente e tutti siamo stati favorevoli in questa iniziativa solidale. Si tratta di fondi dell'associazione, una sorta di fondo cassa. Ma chi vuole può anche donare in autonomia".

Lunedì è stato fatto il bonifico e l'Ausl ha fatto già pervenire il proprio ringraziamento. L'Associazione non ha indicato una specifica causale per la donazione: "I fondi sono stati devoluti all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" e "Bufalini". E' giusto che sia l'Ausl a scegliere per quali esigenze impiegarla". Da Milandri anche un pensiero al collega Lorenzo, il vigile del fuoco del comando provinciale di Forlì-Cesena che sta lottando in queste ore contro il coronavirus in un letto del reparto di Rianimazione del nosocomio cesenate: "Un augurio di pronta guarigione e che vinca al più presto questa malattia".