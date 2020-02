L'Associazione Vittorio Tison prosegue la sua missione nel segno di Dino Amadori

Dopo la scomparsa del presidente Dino Amadori, lunedì si è riunito il Consiglio Direttivo dei componenti dell’Associazione Vittorio Tison - Cultura e solidarietà ODV, organizzazione di volontariato che promuove iniziative nel campo dell’educazione sanitaria, della prevenzione primaria, della diagnosi precoce, della cura dei tumori e della ricerca presso il “Bugando Medical Center” di Mwanza, in Tanzania. È stata l’occasione per esprimere il profondo cordoglio da parte di tutti i consiglieri, che hanno ricordato il ruolo assolutamente centrale rivestito dal noto oncologo forlivese sin dalla nascita dell'Associazione, datata gennaio 1999.

In seguito è stato deciso all’unanimità, come da Statuto vigente, di nominare a titolo temporaneo la vicepresidente Isabella Bonini Tison, della carica di presidente, investitura che garantirà una perfetta continuità con l’opera del fondatore dell’Istituto Oncologico Romagnolo. Il consigliere ha accettato l’incarico per questo periodo transitorio, fino alla tenuta della nuova Assemblea e del successivo Consiglio Direttivo.

La “Vittorio Tison” ha contribuito alla creazione della struttura di ricovero e cura “Bugando Medical Center” a Mwanza, un ospedale all’avanguardia in cui è stata realizzata una struttura di oncologia medica e radioterapia a cui tutta la popolazione dell’Africa Sub-Sahariana afferisce: un vero e proprio punto di riferimento in una zona del mondo in cui l’incidenza dei tumori è registrata in forte crescita, creando una situazione esplosiva a causa della somma tra fattori di rischio tipicamente occidentali e locali. Una mission che vedeva il prof. Amadori in prima linea.