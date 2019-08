Caccia all'affare: tra i beni all'asta anche un Rolex ed una Ford Fiesta

La caccia all'affare contempla anche una "Ford Fiesta" del 2011. E' stato pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Forlì i beni messi all'asta dall'Istituto delle Vendite Giudiziarie. Gli articoli sono a disposizione degli interessati giovedì 5 settembre dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 e l'indomani dalle 9 alle 12.30. Poi alle 15,30, nella sede dell'istituto di via Vivaldi 11-13, si potrà partecipare all'asta. Tra gli articoli presenti un orologio da polso "Rolex Day Date" con bracciale President in oro giallo 750/1000 con cassa 36 millimetri e pietre preziose su ghiera (diamanti a taglio brillante tondo) e quadrante (smeraldi naturali e piccole schegge di diamanti), anno di produzione 1981, funzionante, privo di scatola e garanzia, completo di perizia giurata. Base d'asta 6mila euro. Parte da una base di 5mila euro l'asta per una "Ford Fiesta" del 2011, cilindrata 1540 con alimentazione a gasolio, con circa 128mila chilometri percorsi.

Sempre il 6 settembre sono previste delle vendite nel luogo di custodia (partenza dalla sede dall'Istituto delle Vendite Giudiziarie alle 9): in via Vanzetti (ore 10) sono in vendita una scrivania da ufficio in legno chiaro, una poltrona in similpelle con ruote, una libreria con venticinque scomparti in legno chiaro, una libreria a colonna con cinque scomparti ed una scrivania piccola da ufficio in legno con sportello a partire da 500 euro. A Longiano (via Emilia, ore 11.30) sono in vendita un tornio marca Spin per la rifilazione degli ingranaggi (3.500 euro) e carrelli in metallo porta chiavi di marca Wurth completi di chiavi (mille euro). Il programma, viene specificato, "potrà subire modifiche a seguito di provvedimenti della Cancelleria del Tribunale o del concessionario, Agenzia Entrate Riscossione area territoriale Forlì-Cesena, ovvero qualora il debitore abbia tempestivamente regolato la sua posizione o per sopravvenuto provvedimento dell'autorità giudiziaria - Il banditore si riserva di riunire o dividere i lotti posti in vendita". L'ufficio è chiuso il mercoledì e il sabato. Per informazioni è possibile contattare il numero 0543 473480. Le foto dei beni sono disponibili sul sito www.ivgforli.it, mentre le aste online sul sito www.benimobili.it. La successiva asta si terrà il 13 settembre.