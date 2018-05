Il Comune di Forlì mette all'asta due immobili di proprietà

Il Comune di Forlì mette in vendita due immobili con un'esperimento d’asta pubblica che si terrà giovedì 28 giugno. La prima, in programma alle 9.30, riguarderà un immobile a destinazione residenziale che si trova al civico 3 di via Sant’Antonio Vecchio, con prezzo base di gara fissato a 85mila euro. La seconda, alle 11.30, riguarderà un immobile in Via Luffo Numai 16, con prezzo base di gare fissato a 250mila euro.La documentazione relativa al bando è disponibile sul sito del Comune di Forlì, www.comune.forli.fc.it alla sezione Bandi, Avvisi, Gare, Concorsi sotto la voce Operazioni Immobiliari, oppure al Comune di Forlì – Servizio Contrattualistica, Gestione del Patrimonio e Legale – Unità Programmazione Patrimoniale, in piazza Saffi 8, nei giorni e orari d’ufficio. Per informazioni sulla procedura e informazioni tecniche rivolgersi all’Arch. Simona Scattolin, tel. 0543.712486 o inviare una mail a: simona.scattolin@comune.forli.fc.it .