Astrofisica, al Ceub di Bertinoro un workshop con ricercatori da tutto il mondo

Si svolgerà dal 12 al 16 novembre al centro residenziale universitario di Bertinoro un workshop in tema di astrofisica. L'iniziativa dal titolo “Analisi dei dati per l’osservazione delle controparti elettromagnetiche delle onde gravitazionali”, è organizzata da due gruppi di lavoro dell'azione Cost Pharos e dagli osservatori astronomici Inaf (Istituto Nazionale di Astrofisica) di Roma e di Brera. All’evento parteciperanno circa 70 persone, fra cui 15 tutor esperti e 55 giovani ricercatori provenienti da diverse parti del mondo in rappresentanza di università e centri di Ricerca.



"L’evento - fanno sapere gli organizzatori - riunisce i ricercatori interessati a occuparsi della ricerca dei dati delle controparti elettromagnetiche di onde gravitazionali e di esperti mondiali del settore per favorire reciproche interazioni e scambi di idee, offrendo la possibilità di acquisire esperienza pratica sugli strumenti di riduzione dei dati, di approfondire una vasta gamma di argomenti in merito all’astronomia gravitazionale sia dal punto di vista teorico che di osservazione. Il workshop, di fatto, rappresenta anche un incoraggiamento per ricercatori all'inizio di carriera, al fine di introdurli nell'affascinante campo dell'astrofisica multi-messaggero, enfatizzando la sua natura multidisciplinare". Il comitato locale organizzatore è composto da Silvia Piranomonte (Osservatorio astronomico Inaf, Roma), Andrea Melandri (osservatorio astronomico Ina, Brera) e dallo staff del centro universitario di Bertinoro.